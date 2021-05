Boris Palmer habe rassistisch gehandelt, als er das „N-Wort“-Tabu brach. Sagt Annalena Baerbock. Die Grünen sollten sich nicht als Oberlehrer aufspielen bei ihrer bewegten Vergangenheit – zumal das „N-Wort“-Tabu seine Tücken hat. Ein Debattenbeitrag.

Darf man so etwas sagen? „Sie werden von Polizisten erschossen, erschlagen, ertränkt, selbst noch von Negern verachtet: Amerikas Spanisch sprechende ,Latinos’.“ Nein, nicht der Rassist Donald Trump hat das gesagt. Auch nicht der deutsche Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann, der den früheren Elitekicker Dennis Aogo einen „Quotenschwarzen“ nannte. Und nein, es war auch nicht Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer, der daraufhin twitterte: „Aogo ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen N****s****** angeboten.“ So die Schreibweise der Zeitung „Welt“, weil: Das Wort „Neger“ zu verwenden, zumal im Zusammenhang mit einem primären Geschlechtsmerkmal, gilt mindestens als „pfui“, wenn nicht als rassistisch.

Nein, die „Latinos-Neger“-Sache stand im „Spiegel“, im September 1978. Selbstredend folgte kein Hashtag-Aufschrei. Erstens war der Hashtag noch nicht erfunden, und vor allem wehte der Zeitgeist anders. Das „N-Wort“ ist zum „no go“ geworden, nicht zuletzt unter dem Eindruck der Entwicklung in den USA, wo Rassismus in der Debatte eine viel größere Rolle spielt als etwa in Deutschland.

Doch auch hierzulande weht der Wind Menschen, die des Rassismus verdächtigt werden, schärfer ins Gesicht. Dem Grünen Palmer geht es in Sachen Aogo an den Kragen. Seine Feinde, Todfeinde und Parteifreunde wollen ihn aus der Partei werfen. Palmers Erklärungsversuch: Er habe Aogo unterstützen wollen, mit Satire, aber das sei halt misslungen. In der Tat: Das Führungspersonal der Partei, allen voran die neue Green-Queen Annalena Baerbock, konnte gar nicht lachen. „Rassistisch und abstoßend“ habe sich Palmer verhalten.

Sich gefetzt, dass die Schwarte kracht

Ein anderes Zitat: „Sie gebärdet sich wie eine verbittert keifende 80-Jährige.“ Also sprach Joschka Fischer, der Vater aller Grünen. Und er setzte noch eins drauf, prophezeite „ein Ende auf dem Friedhof“. Altersrassismus samt Todesdrohung? Nun ja, Fischer meinte damit seine eigene Partei. Man schrieb das Jahr 1988, und auf ihre Beteiligung an der rot-grünen Regierung Schröder mussten die Ökos noch zehn lange Jahre warten. Schon in voller Blüte aber standen radikale verbale Schlachten, intern und auch nach draußen. „Realos“ wie Fischer gegen „Fundis“ wie Jutta Ditfurth – sie fetzten sich, dass die sprichwörtliche Schwarte krachte. Was unweigerlich zu der Frage führt, wieso sich im Jahre 2021 offenbar gerade die Grünen berufen fühlen, einen der Ihren nach ein paar peinlichen Sprüchen mit großem Getöse zu feuern.

Apropos „die Schwarte kracht“: „Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.“ Also beschied der Bundestagsabgeordnete Josef Martin, genannt Joschka, Fischer im Oktober 1984 den Bundestagsvizepräsidenten Richard Stücklen (CSU). Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, Fischer deswegen aus der Partei zu werfen. Stücklen warf ihn aus dem Plenarsaal, aber natürlich nur für diesen Tag.

Als der Farbbeutel flog

Allerdings: Fischer teilte nicht nur aus. 13. Mai 1999, Christi Himmelfahrt. Beim Bundesparteitag der Grünen geht es darum, ob sich die Partei hinter ihren Außenminister stellt und Nato-Luftangriffe im Kosovokrieg befürwortet. Es herrscht Ausnahmezustand, die Polizei muss eingreifen, Demonstranten aus der linksradikalen Szene stehen Schulter an Schulter mit angereisten serbischen Nationalisten. „Bodenkrieg in Bielefeld“ wird die „taz“ einen Tag später titeln.

Eine brillante Zeile, aber Fischer muss um Leib und Leben fürchten. „Kriegstreiber, Kriegshetzer“ brüllt es ihm entgegen – von eigenen Parteikolleg*innen. „Jaaa, darauf hab’ ich gewartet“, keift er am Rednerpult zurück, Provokation ist seine Leidenschaft. Der Linksautonome Samir Fansa schleicht sich heran und schleudert Fischer einen Farbbeutel aufs Ohr, dem Minister reißt das Trommelfell. Fansa muss 3600 Mark Strafe zahlen. Aber ein Parteiordnungsverfahren gegen Grüne, die den eigenen Außenminister „Kriegstreiber“ nennen? Falls es eins gab, nahm kein Mensch Notiz davon.

Auch das Männer-Frauen-Ding spielt eine große Rolle in den grünen Schlachten. Sexismus-Gefahr lauert an jeder Ecke. „Alle Männer sind Vergewaltiger“ steht Ende der 1980er-Jahre auf Manifesten grüner Frauen, als es um neue Strafbestimmungen für Vergewaltigung in der Ehe geht. „Ihr seid die Vorhaut der Partei: Wenn es ernst wird, zieht ihr euch zurück“, so lautet – der Verfasser dieser Zeilen hat es mit eigenen Ohren gehört – 1986 ein weiblicher Debattenbeitrag auf einem Grünen-Bundesparteitag. 1984 gibt es einen „Weiberrat“ in der Spitze der Bundestagsfraktion. Doch das männliche Imperium Joschka schlägt zurück. Im Jahr 2000 serviert er „hintenrum“ die Parteichefinnen Antje Radcke und Gunda Röstel ab.

Differenzieren, bitte

Fazit: Eingedenk ihres oft chaotischen Gebarens in ihrer Geschichte sollten die Grünen sich nicht als Oberlehrer aufspielen, wenn jemand dummes Zeug twittert. Was nicht heißt, dass nicht höchste Aufmerksamkeit notwendig wäre. Zu differenzieren, ist unabdingbar. Als Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) 2015 den Sänger Roberto Blanco einen „wunderbaren Neger“ nannte, war das peinlich, aber kein Fall für Anti-Rassismus-Beauftragte.

Palmer ist ebenso wenig ein Rassist wie Joachim Herrmann. Und ob dem Anti-Rassismus-Kampf wirklich damit gedient war, Pippi Langstrumpfs Vater seit 2009 nicht mehr „Negerkönig“, sondern „Südseekönig“ zu nennen und Begriffe wie „Negerkuss“ oder „Mohrenkopf“ abzuschaffen, ist fraglich. Bisweilen ist Kreativität wahrscheinlich klüger. Als Anthony Baffoe, in den 1980er- und 1990er-Jahren ghanaischer National- und Bundesligakicker, von einem Gegenspieler als „Bimbo“ beleidigt wurde, konterte er mit den Sätzen: „Du kannst demnächst auf meiner Plantage arbeiten.“ Und: „Ich zeig’ dir mal meine Banane.“

Kein vernünftiger Mensch wird Gefahren verharmlosen. Aber die wirklichen Gefahren lauern woanders – in der Ecke derer, die „Sieg Heil“, „Ausländer raus“, und „Deutschland den Deutschen“ plärren.