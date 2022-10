Die bevorstehende Versteigerung eines Dinosaurier-Skeletts hat zu einer Experten-Diskussion über den Schaden derartiger Auktionen für die Wissenschaft geführt. Der Tyrannosaurus rex mit dem Spitznamen „Shen“ wurde am Freitag in Singapur ausgestellt, bevor er im November in Hongkong versteigert werden soll. Laut Christie’s handelt es sich um die erste Auktion eines T-Rex-Skeletts in Asien. Bisher sei keines der 20 Exemplare weltweit im Besitz einer asiatischen Institution oder eines asiatischen Sammlers, so das Auktionshaus.

Das aus rund 80 Knochen bestehende Skelett wiegt 1400 Kilogramm, ist rund 4,6 Meter hoch und zwölf Meter lang. Es wurde vor zwei Jahren im US-Bundesstaat Montana gefunden. „Shen“ war vermutlich männlich und lebte vor rund 67 Millionen Jahren. Er ist nicht der erste Tyrannosaurus rex, dessen Skelett in den vergangenen Jahren versteigert wurde. Es sei traurig, dass Dinosaurier zu „Sammlerstücken für Oligarchen“ würden, sagte der Paläontologe Steve Brusatte von der Universität von Edinburgh. Auch der US-Paläontologe Thomas Carr bezeichnete die Auktionen als „schädlich für die Wissenschaft“.

Der Asien-Chef von Christie’s, Francis Belin, sagte, er hoffe, dass „Shen“ an eine öffentliche Institution gehen werde. Das Skelett sei aber umfassend untersucht und in 3D aufgenommen. Er versicherte, „alle Elemente des Dinosauriers werden für weitere Forschungen zur Verfügung gestellt“.