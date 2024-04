Schockmoment in der Kirche in Sydney: Mitten im Gottesdienst greift ein Mann einen Priester und Gläubige an. Ein Video hält die Attacke fest.

Sydney (dpa) - In der australischen Millionenmetropole Sydney ist erneut zu einem Stich-Angriff mit mehreren Verletzten gekommen. Ein Mann sei festgenommen worden, teilte die Polizei von New South Wales auf der Plattform X (vormals Twitter) mit.

Ein Opfer des Angriffs im westlichen Vorort Wakeley soll Medienangaben zufolge ein Priester der örtlichen Assyrer-Gemeinde sein, der am frühen Abend in der Kirche eine Messe abhielt. Im Internet veröffentlichte Aufnahmen, die aus der Live-Übertragung des Gottesdienstes stammen sollen, zeigten, wie während der Messe ein Mann auf den Priester zugeht und auf ihn einhiebt, bevor Anwesende heraneilen, um einzugreifen. Welchen Gegenstand er dafür benutzte, war nicht erkennbar.

Keiner lebensbedrohlich verletzt

Rettungskräften zufolge wurde ein etwa Mitte 50-jähriger Mann mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Menschen würden mit Wunden an Armen und Händen vor Ort versorgt, berichtete der Sender ABC. Niemand sei lebensbedrohlich verletzt worden.

Die Einsatzkräfte riefen die Anwohner auf, die Umgebung zu meiden. Der Sender ABC berichtete von chaotischen Szenen, die sich vor dem Gotteshaus abspielten, wo sich neben Rettungskräften und Polizei auch eine große Menschenmenge einfand.

Erst am Samstag hatte ein psychisch kranker Mann in einem belebten Einkaufszentrum im Osten Sydneys auf Besucher mit einem Messer eingestochen und sechs Menschen getötet.