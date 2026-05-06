Stephan Lamby wird Vorsitzender der Fernsehpreis-Jury

Vom Chronisten zum Chefkritiker: Stephan Lamby führt nun die Jury des Deutschen Fernsehpreises an. Auf den Dokumentarfilmer und seine Kollegen wartet ein Sichter-Marathon.

Köln (dpa) - Der preisgekrönte Journalist Stephan Lamby wird Vorsitzender der Jury beim Deutschen Fernsehpreis. Der renommierte Dokumentarfilmer und Produzent tritt damit die Nachfolge von Wolf Bauer an, der das Amt von 2019 bis 2025 innehatte. Das teilten die Verantwortlichen in Köln mit.

Auf Lamby kommt damit eine Menge Arbeit zu: Er und seine Jury-Kollegen müssen viel Material sichten, um zunächst über die Nominierten und am Ende über die Preisträger zu entscheiden. Der sogenannte Beobachtungszeitraum der Jury erstreckt sich vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026. Das Gremium entscheidet per Mehrheitsvotum über die aus seiner Sicht besten und erfolgreichsten Produktionen und Einzelleistungen in dieser Zeit.

Neben Lamby, der seit vielen Jahren mit seinen Dokumentationen (u.a. «Ernstfall - Regieren am Limit») und Büchern die deutsche und internationale Politik abbildet, sitzen in diesem Jahr unter anderen auch Schauspielerin Valerie Niehaus, Moderatorin Laura Karasek, der Medienjournalist Alexander Krei und Produzentin Maria Gresz in der Fernsehpreis-Jury.

Mehr als Kreativität und Erfolg

«Die Qualität von Fernsehprogrammen zu bemessen, ist gerade in diesem Jahr mehr als die Beurteilung von Kreativität und Erfolg», erklärte Lamby. Mehr denn je gehe es um inhaltliche Relevanz, um die Darstellung und Analyse der bedeutenden Themen der Gegenwart. Das Fernsehen habe eine wichtige Aufgabe in der Information und Einordnung, aber auch in der Unterhaltung.

«In diesem weiten Feld und für rund 30 Kategorien die herausragenden Leistungen des Jahres zu identifizieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe», sagte er. «Deshalb bin ich sehr froh, ebenso kenntnisreiche wie engagierte Jury-Kolleginnen und -Kollegen an meiner Seite zu wissen.»

Getragen wird die Auszeichnung von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit. Verliehen werden die Preise am 8. und 9. September in Köln.