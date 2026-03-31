In dem Oscar-prämierten Drama «Sentimental Value» spielte Stellan Skarsgård an der Seite von Elle Fanning. Als Nächstes dreht der schwedische Star mit Fannings Schwester Dakota.

Los Angeles (dpa) - Der Schwede Stellan Skarsgård (74) geht nach seiner Zusammenarbeit mit Ellen Fanning (27) in dem Familiendrama «Sentimental Value» nun ein Projekt mit deren Schwester Dakota (32) an. Beide werden in einer geplanten Thriller-Serie unter der Regie von Kari Skogland («The Falcon and Winter Solider») mitspielen, gab Apple TV bekannt. Dakota Fanning mimt eine Undercover-Agentin des US-Finanzministeriums, Skarsgård tritt als Chef eines internationalen Konglomerats auf. Elle Fanning ist als ausführende Produzentin an Bord.

Elle Fanning und Skarsgård waren bei der diesjährigen Oscar-Verleihung als beste Nebendarsteller in «Sentimental Value» nominiert, beide gingen jedoch leer aus. Der Film des Norwegers Joachim Trier holte aber den Oscar in der Sparte bester internationaler Film.

Dakota Fanning stand schon als Kind vor der Kamera und spielte unter anderem an der Seite von Sean Penn in «Ich bin Sam» (2001) und neben Tom Cruise in «Krieg der Welten» (2005) mit. Zuletzt drehte sie Serien wie «Ripley», «Ein neuer Sommer» und «All Her Fault».