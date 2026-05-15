Bundespräsident Steinmeier würdigt Udo Lindenbergs Einfluss auf die deutsche Rockmusik und sein Engagement. Was Lindenberg laut dem Bundespräsidenten für Musik und Gesellschaft bedeutet.

Hamburg (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet Geburtstagswünsche an Udo Lindenberg zu dessen 80. Geburtstag am Sonntag. Steinmeier gratuliere einem Musiker, Maler und einem politisch und sozial engagierten Udo Lindenberg, teilte das Bundespräsidialamt mit.

Der Bundespräsident lobt den Sänger dafür, einer der Ersten gewesen zu sein, der die deutsche Sprache in der Rockmusik etablierte und mit seinen Songs bis heute ein breites Publikum erreicht. Lindenberg sei ein unvergleichlicher Textdichter, der die Protagonisten in seinen Songs nicht selten mit Ironie und Satire sowie Wortwitzen beschreibt. Seine Balladen würden die Menschen berühren, weil sie oft mit deren Lebenswirklichkeit zu tun hätten.

Bundespräsident dankt – «auch gemeinsam mit Ihren Fans»

Auch seine Positionierung gegen Rechtsextremismus und sein Engagement für humanitäre und soziale Projekte innerhalb der Udo-Lindenberg-Stiftung würdigt Steinmeier. «Nicht nur das musikalische Leben in unserem Land wäre um viele und vieles ärmer ohne Ihr so langjähriges und nachhaltiges Dazutun. Dafür danke ich Ihnen – ganz gewiss auch gemeinsam mit Ihren Fans», sagte der Bundespräsident an Lindenberg gerichtet.

Zum 80. Geburtstag des Musikers gibt es eine Ausstellung in Hamburg («Udoversum»), ein Tribute-Album («We Love Udo») und eine NDR-Doku (18. Mai, 20.15 Uhr).