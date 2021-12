In Nepal hat am Sonntag eine Zählung der wildlebenden Tiger begonnen. Sie solle etwa drei Monate dauern, teilte der Sprecher der Nationalparkbehörde, Bed Kumar Dhakal, mit. Begonnen wurde im Chitwan-Nationalpark im südlichen Tiefland des Himalaya-Staates. Das Ergebnis soll zum Welt-Tiger-Tag am 29. Juli präsentiert werden.

Nepal gehört zu den Ländern mit einem steigenden Tigerbestand. Die Zahl der dortigen Königstiger – auch bekannt als Bengal-Tiger – nahm nach offiziellen Angaben von 121 im Jahr 2009 auf jetzt 235 zu. Dies gelang mit einem schärferen Vorgehen gegen die Wilderei und einer stärkeren Einbeziehung der Dorfgemeinschaften in die Schutzmaßnahmen. Weltweit gibt es nach Angaben der Naturschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) noch 3900 Tiger in freier Wildbahn.