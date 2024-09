Was auch immer eine «Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show» ist - Stefan Raab hat sie nun seinem Publikum gezeigt. Einiges erinnert beim Comeback an frühere Fernsehen-Tage.

Hürth (dpa) - Stefan Raab hat erstmals seine neue wöchentliche Unterhaltungsshow präsentiert. Am Mittwochabend war die erste Folge von «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. Raab ist darin wieder als Gastgeber einer regelmäßigen Sendung zu sehen - nach fast zehn Jahren Pause. Zu Eröffnung sagte der 57-Jährige lapidar, aber fröhlich: «Vielen Dank. Da bin ich wieder. So einfach!»

Auch optisch eröffnete der Entertainer seine Sendung so, wie man ihn aus früheren Fernsehen-Tagen in Erinnerung hatte - blaues Hemd, Jeans, weiße Sneaker. Es wirkte, als sei Raab nie weg gewesen. Als Band im Studio spielten die Heavytones - auch die Musiker sind alte Weggefährten Raabs. In der Eröffnung erklärte ein Sprecher, dass Raab nun «nach fast zehn Jahren Sommerpause» zurück auf dem Bildschirm sei. «Um sie und sich selbst gut zu unterhalten», wie es hieß.

Raab schlüpft wieder in die «Fernsehschuhe»

Raab hatte sich eigentlich 2015 als TV-Moderator verabschiedet und seine «Fernsehschuhe» an «den Nagel» gehängt, wie er es damals formulierte. Danach zog er sich fast zehn Jahre weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück - bis zum vergangenen Samstag. Raab trat ein drittes Mal zu einem Schaukampf gegen Regina Halmich an und verkündete nach seiner Niederlage, dass er nun auch wieder Shows präsentieren werde. Zugleich band er sich an RTL - den Konkurrenten seines einstigen Haussenders ProSieben.

Raab selbst nennt das neue Format «erste Entertainment-Quiz-Competition-Hybrid-Show der Welt». Es soll eine Mischung aus Late Night Comedy, Quiz und Wettkampf werden. Zu gewinnen gibt es für Kandidaten eine Million Euro. Die Show ist nur im Streaming abrufbar. Neue Folgen sollen immer mittwochs veröffentlicht werden.