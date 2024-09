Nach über neun Jahren ist Entertainer Stefan Raab zurück mit seiner neuen Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ . Darin tritt der 57-Jährige in verschiedenen Kategorien gegen unterschiedliche Kandidaten an. Der erste Teilnehmer überhaupt stammt aus Karlsruhe. Und er schlägt sich besser als gedacht.

Die neue Quiz- und Competition-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“,kurz #DGHNDMBSR, von Stefan Raab läuft seit Mittwoch jede Woche auf dem Streamingdienst RTL+. Damit beendet der 57-Jährige seine TV-Abstinenz und will ab sofort wieder für spektakuläre Fernsehmomente sorgen. Bei der Sendung, die erstmal nicht im Fernsehen ausgestrahlt wird, können Kandidaten die Gewinnsumme von 1 Million Euro erspielen – doch natürlich lässt sich Stefan Raab diese Summe nicht so einfach aus der Tasche ziehen. Man muss in ihn verschiedenen Kategorien besiegen, ähnlich wie bei seiner früheren Show „Schlag den Star“ auf Pro7.

Stefan Raab moderiert die Show und macht seine Witze. Foto: RTL+

Außerdem blickt Raab in jeder Woche auf die Bewegtbild-Ereignisse in Streaming, Social Media und TV zurück. Das erinnert natürlich stark an die Sendung „TV Total“, für die Raab besonders bekannt war. Gewinnen Kandidaten bei „Du gewinnst hier nicht die Million“ Spiele, kommen sie weiter, ab einem gewissen Punkt gewinnen sie auch Geld. Wer jedoch nur ein Spiel verliert oder eine Quizfrage falsch beantwortet, ist direkt raus.

Raab moderiert dabei selbst und stellt die Quiz-Fragen. Wechselnde Gast-Moderatoren wachen dabei immer wieder über die anderen Spielrunden. Den Anfang macht Publikumsliebling Elton.

Kandidat Oliver Buse (l.) und Stefan Raab beim Spiel »Maschendrahtzaun«. Foto: RTL+

Karlsruher schreibt Show-Geschichte

Mehrere Kandidaten haben zu Beginn der Show die Chance, gegen Raab anzutreten. Um ausgewählt zu werden, müssen sie schnell sein und eine Quiz-Frage beantwortet. Als erster Gegenspieler von Raab in der neuen Show schafft es Oliver Buse aus Karlsruhe auf den Kandidaten-Stuhl. Der 31-jährige aus dem Gastrogewerbe meistert souverän die ersten Quizfragen und kann den Entertainer sogar im ersten Spiel „Maschendrahtzaun“ besiegen. Dabei mussten Maschendrahtzäune mit einer Zange ausgeknipst werden. Auch in der zweiten Quizrunde kann Buse alle Fragen beantworten, doch dann verlässt ihn das Glück.

Kandidat Oliver Buse (l.) und Stefan Raab beim Spiel »Bürostuhlball«. Foto: RTL+

Den ersten Kandidat der #DGHNDMBSR-Show-Geschichte besiegt Raab schließlich im zweiten Spiel der Show: „Bürostuhl-Ball“. Ein Spiel bei dem Tennisbälle auf einem Bürostuhl geworfen werden müssen. Buse geht zwar ohne Gewinn nach Hause, bekommt am Ende jedoch immerhin ein persönliches Ständchen vom Entertainer gesungen.

Der zweite Kandidat Sören Kluge aus Berlin bekommt in der kommenden Woche die Chance, um die Million zu kämpfen. Für jeden, der auch Teil der Sendung sein will gibt es laut dem Sender RTL übrigens die Möglichkeit, Tickets für eine Aufnahme in Köln zu erwerben oder sich sogar als Kandidat zu bewerben. Tickets für DGHNDMBSR gibt es unter www.raab-tickets.de und Kandidatenbewerbungen können unter www.raab-casting.de abgegeben werden.