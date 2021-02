Fleisch ohne Tier – geht das überhaupt? Ein israelisches Unternehmen will den Beweis antreten mit einer neuen Technologie.

Das erste schlachtfreie Ribeye-Steak oder Entrecôte der Welt mit Muskelgewebe und Fett haben Forscher der Technischen Universität Israels in Haifa nach eigenen Angaben zusammen mit dem israelischen Lebensmittelunternehmen Aleph Farms hergestellt. Dazu wurde ein 3D-Biodruckverfahren eingesetzt, das natürliche Fleischbausteine nutzt: echte, gentechnisch nicht veränderte Rinderzellen. Sie werden den Angaben zufolge im Labor vermehrt und so gezüchtet, dass sie ein Gewebe mit der Form, Konsistenz und dem Geschmack vergleichbar einem richtigen Stück Fleisch bilden können. Das erste entsprechende Produkt von Aleph Farms war 2018 ein noch deutlich dünneres Labor-Steak, das auch ohne die Drucktechnologie entstand. Nun könne man jede Art von Steak herstellen, heißt es in einer Mitteilung. Marktreif – und erschwinglich – wird das Fleisch aus dem Drucker allerdings wohl erst in ein paar Jahren sein. Ziel von Aleph Farms ist eine nachhaltige Lebensmittelproduktion.