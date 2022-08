Die Thüringer Montgolfiade ist bei ihrer 25. Auflage 2022 in Heldburg zum ersten Mal auch Deutsche Meisterschaft im Heißluftballonfahren.

Die erste Fahrt startete am Donnerstagmorgen. Auf der Webseite des Veranstalters, des Ballonsportclubs Thüringen, heißt es, dass es bis Sonntagabend bis zu sechs Wettkampffahrten geben soll. Im Wettbewerb starten 31 der 58 angemeldeten Heißluftballone. Punkte gibt es dabei für das Treffen von Zielen am Boden mit abgeworfenen Sandsäcken. 13 der übrigen Ballone gehen als Presse- oder Fiestaballone für Gäste an den Start. Auf der Website des Veranstalters heißt es weiter, dass die Fiestaballone ab Freitag- bis Sonntagabend gemeinsam mit den Wettkämpfern abheben. Gleichzeitig findet außerdem das 20. Thüringer Modellballontreffen statt, deren 13 Teilnehmer die Montgolfiade begleiten. Am Wochenende wird die Montgolfiade mit dem Tourismusverband Coburg-Rennsteig um ein Wanderprogramm ergänzt.