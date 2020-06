Es bleibt nicht nur bei Worten. Hollywood-Stars teilen ihre Angst, ihre Wut. Auch die US-Musikbranche macht mit. Alle gemeinsam fordern sie Veränderung im Kampf gegen Rassismus. Unter dem Motto #blackouttuesday soll auch im Netz ein Zeichen gesetzt werden.

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis hat die US-Musikindustrie einen „Blackout Tuesday“ ausgerufen. Mit der Aktion solle Aufmerksamkeit auf die Ungerechtigkeit gelenkt werden und Menschen dazu aufgefordert werden, einen Tag lang keine Inhalte zu produzieren, sondern sich mit den Vorgängen zu beschäftigen.

Als Reaktion auf den seit langem anhaltenden Rassismus und die Ungerechtigkeit gegenüber Menschen mit schwarzer Hautfarbe solle die Musikindustrie am Dienstag pausieren, schrieben Jamila Thomas und Brianna Agyemang, die beide in der US-Musikbranche arbeiten, auf einer für die Aktion eingerichteten Webseite. „Wir werden nicht mit unserer normalen Arbeit weitermachen ohne Respekt für die Leben von Schwarzen.“ Zahlreiche Stars reagierten und veröffentlichten komplett schwarze Bilder unter anderem bei Instagram unter anderem Sarah Jessica Parker und der deutsche Sänger Mark Forster.

Nicht nur die US-Musikindustrie unterstützt diese Kampagne. Am Dienstag beteiligten sich in den sozialen Netzwerken Menschen weltweit unter dem Hashtag #blackouttuesday an der Bewegung #blacklivesmatter (Schwarze Leben zählen). Unter anderem riefen Leroy Sane von Manchester City oder Dortmunds Mario Götze mit einem schwarzen Bild zur Sendepause in den Netzwerken auf, um für Gerechtigkeit und Gleichheit zu demonstrieren.

Auch Hollywood-Stars stehen nach dem gewaltsamen Tod des 46-jährigen Floyd unter Schockstarre. George Clooney beschreibt es als „unsere Pandemie“: „Wir sind alle infiziert und in 400 Jahren haben wir noch keinen Impfstoff gefunden.“ In einem eindringlichen Essay schreibt der 59 Jahre alte Oscar-Preisträger bei der Nachrichten-Plattform „The Daily Beast“ am Montag über systemischen Rassismus, Ungleichbehandlung und Polizeibrutalität gegen Schwarze in den USA. „Es bestehen kaum Zweifel, dass George Floyd ermordet wurde“, sagt der Star.

Andere Stars, darunter Sängerin Taylor Swift, wandten sich direkt an den US-Präsidenten Donald Trump, der Demonstranten mit einem gewaltbereiten Militäreinsatz drohte. „Nachdem du während deiner gesamten Präsidentschaft die Feuer der weißen Vorherrschaft und des Rassismus angefacht hast, hast du jetzt die Nerven dazu, moralische Überlegenheit vorzutäuschen und dann mit Gewalt zu drohen?“, empörte sich Swift vorige Woche auf Twitter.

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump