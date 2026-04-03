Mit seinem Bestseller-Roman «Die Korrekturen» wurde US-Autor Jonathan Franzen 2001 international berühmt. Nun kündigt Netflix eine Serien-Adaption an. Auch Hollywood-Star Meryl Streep ist dabei.

Los Angeles (dpa) - 25 Jahre nach dem weltweiten Bestseller-Erfolg des Gesellschaftsromans «Die Korrekturen» von US-Autor Jonathan Franzen kündigt Netflix eine Serien-Adaption an. Der Streamingdienst konnte bereits hochkarätige Talente gewinnen. Die dreifache Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (76, «Kramer gegen Kramer», «Sophies Entscheidung», «Die Eiserne Lady») ist als Hauptdarstellerin an Bord. Cord Jefferson, der für seine Filmsatire «American Fiction» den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch holte, wird die Miniserie inszenieren. Franzen (66) schreibt das Skript.

Franzens Jahrhundertroman «Die Korrekturen» (engl. Titel «The Corrections») dreht sich um eine Familie im provinziellen Mittleren Westen Amerikas. Familienpatriarch Alfred versinkt zusehends in geistiger Demenz. Seine Ehefrau Enid setzt alle Energien und Überredungskünste daran, die drei erwachsenen Kinder zu einem letzten gemeinsamen Weihnachten nach Hause zu holen.

Streep bald auch im Kino

Streep, die auch als ausführende Produzentin fungiert, schlüpft in die Rolle von Enid. Über die weitere Besetzung wurde zunächst nichts bekannt. Die Oscar-Preisträgerin spielte bereits in Serien wie «Only Murders in the Building» oder «Big Little Lies» mit. In wenigen Wochen ist sie in der Fortsetzung der Modewelt-Satire «Der Teufel trägt Prada» in der Rolle der skrupellosen Mode-Chefin Miranda zu sehen. «Der Teufel trägt Prada 2» soll in Deutschland am 30. April in die Kinos kommen.