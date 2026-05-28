Nach dem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Hannover schätzt die Üstra den Schaden auf bis zu eine Million Euro. Zwölf Menschen wurden verletzt, die Ursache ist noch unklar.

Hannover (dpa) - Nach dem Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Hannover rechnen die Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra mit einem Schaden in fast millionenschwerer Höhe. «Sehr hoch, sechsstellig», sagte der Sprecher der Üstra dazu der Deutschen Presse-Agentur. Nach ersten Schätzungen könne der Schaden zwischen 800.000 und einer Million Euro liegen.

Leitstelle hatte Massenanfall von Verletzten ausgelöst

Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Feuerwehr zwölf Menschen verletzt. Sechs von ihnen kamen nach Angaben eines dpa-Fotografen ins Krankenhaus. Die Leitstelle hatte wegen der hohen Zahl der vom Unfall Betroffenen einen sogenannten Massenanfall von Verletzten ausgelöst. Zum Schweregrad der Verletzungen lagen zunächst keine gesicherten Angaben vor.

Der Unfall ereignete sich gegen Mittag im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Allerweg. Nach Angaben der Üstra sollten dort eigentlich zwei Bahnen aneinander vorbeifahren - eine stadteinwärts und eine stadtauswärts. «Das hat irgendwie nicht richtig geklappt», sagte der Sprecher. Die genaue Ursache sei noch unklar.

Schleifspuren und gesplitterte Scheiben

Beteiligt waren nach Angaben der Üstra die Linien 3 und 13. Nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen entgleisten beide Stadtbahnen. Eine Bahn verkeilte sich demnach teilweise am Hochbahnsteig. Betonplatten wurden hochgedrückt, an einer Bahn waren lange Schleifspuren und gesplitterte Scheiben zu sehen. Die Oberleitung wurde ebenfalls beschädigt.

Nach Angaben der Feuerwehr befanden sich in einer der Bahnen etwa 20 Fahrgäste. Wie viele Menschen insgesamt in beiden Stadtbahnen saßen, war zunächst unklar. Zahlreiche Rettungswagen und Notärzte waren im Einsatz. Einige Verletzte wurden noch vor Ort versorgt, andere in umliegende Kliniken gebracht.

Üstra-Sprecher: «Die Leute haben noch richtig viel zu tun»

Die Bergung der beschädigten Bahnen dürfte sich noch bis in den Abend ziehen. Eine Bahn müsse möglicherweise mit einem Kran angehoben werden, sagte der Üstra-Sprecher. Die andere solle wieder auf die Schienen gesetzt und abgeschleppt werden. «Die Leute haben noch richtig viel zu tun», sagte er.

Der Stadtbahnverkehr bleibt rund um den Allerweg massiv beeinträchtigt. Die Linien 3, 7, 13 und 17 sind betroffen, für Teile der Strecke wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Vorerst «geht erst mal gar nichts», sagte der Sprecher mit Blick auf die aufwendigen Bergungsarbeiten. Auch der Strom in dem Bereich muss zeitweise abgeschaltet werden.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover hat Ermittlungen zur Ursache des Zusammenstoßes aufgenommen.