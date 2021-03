Der stärkste Sandsturm seit zehn Jahren hat am Montag in Peking für apokalyptische Bilder gesorgt.

Bewohner der chinesischen Hauptstadt versuchten, sich mit Brillen, Masken und Haarnetzen gegen den allgegenwärtigen Sand zu schützen. Bekannte Orte wie die Verbotene Stadt waren hinter Wolken aus gelbem Staub und Sand kaum noch zu erkennen. Die Behörden in Peking ordneten Schulschließungen an und sagten Sportereignisse und Veranstaltungen im Freien ab. Hunderte Flüge wurden gestrichen. Die chinesischen Wetterbehörde warnte vor der mit dem Sturm verbundenen Luftverschmutzung. Das Unwetter war aus der Wüste Gobi in der Mongolei nach Nordchina gezogen. Im Frühjahr tragen kräftige Winde Sand und feinen Staub von dort in die ohnehin oft stark versmogten und dicht besiedelten Industrieregionen. China versucht, diesen Unwettern durch großflächige Wiederaufforstung entgegenzuwirken. In den letzten Jahren gab es nach Angaben der Regierung durch das „Große grüne Mauer“ genannte Projekt weniger und schwächere Sandstürme.