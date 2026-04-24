Monica Lierhaus spricht in einer neuen Interviewreihe des Senders RTL mit Ex-Fußballbundestrainern. Zum Auftakt trifft sie einen Weltmeister.

Köln (dpa) - Mit Blick auf die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft spricht Sportmoderatorin Monica Lierhaus in einer neuen Interviewreihe mit ehemaligen Bundestrainern. Zum Auftakt trifft die 55-Jährige auf Jürgen Klinsmann, wie der Sender RTL mitteilte.

Klinsmann selbst wurde 1990 als Spieler Weltmeister. Als Trainer nahm er an zwei Endrunden teil: 2006 bei der Heim-WM in Deutschland als Bundestrainer und acht Jahre später in Brasilien mit den USA. Damals kürte sich sein Ex-Assistent Joachim Löw mit dem DFB-Team zum Weltmeister.

Die Interviewreihe begleite den Weg zur Weltmeisterschaft mit persönlichen Einblicken, spannenden Analysen der DFB-Elf und Rückblicken auf prägende Turniermomente, teilte RTL mit. Die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Sportmoderatorin lag 2009 nach Hirn-OP mehrere Monate im Koma

Lierhaus ist seit Ende 2023 für RTL im Einsatz. In den Jahren davor hatte die Sportmoderatorin vorwiegend für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet. Wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 hatte sie mehrere Monate im Koma gelegen. Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die «Sportschau» in der ARD moderiert.

Das erste Gespräch der Interviewreihe wird in der Nacht auf den 30. April um 0.25 Uhr im Rahmen eines «RTL Nachtjournal»-Spezials ausgestrahlt. Im Anschluss ist das Interview auch auf der Streamingplattform RTL+ und dem YouTube-Kanal von RTL Sport verfügbar.