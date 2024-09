Viele Fernsehshows leben von Mutproben und körperlichen Höchstleistungen. Sportler sind dabei gerngesehene Gäste. Für ein neues Reality-Format auf Sport1 wurden Athleten gleich reihenweise engagiert.

Berlin (dpa) - Die Sportler-Realityshow «Exatlon» kommt nach Deutschland. Das Format, das bereits unter anderem in den USA, in Mexiko und in Ungarn im Fernsehen läuft, versammelt Stars und Sternchen der Sportwelt in der Dominikanischen Republik, damit sie dort sportliche Aufgaben lösen. Start ist am kommenden Montag (16. September) auf Sport1, wie der TV-Sender mitteilte. Dort wird «Exatlon» dann montags bis freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. «Zahlreiche Athleten und Prominente treffen aufeinander, um in zwei Teams beim härtesten Wettkampf der Welt an ihre Grenzen zu gehen.»

Mit dabei sind unter anderem der Basketballer und frühere RTL-«Bachelor» Andrej Mangold, Boxerin Christina Hammer, Ex-Turnerin Kim Bui und Handballer Eric Sindermann («Ex on the Beach») bis hin zum Youtuber und Tiktoker JamooTv. «Die Teilnehmer kämpfen in einer Reihe von aufreibenden Hindernisparcours, die ihre körperliche und emotionale Stärke austesten», so der Sender. Sport1 verspricht in seiner Mitteilung «intensive körperliche Herausforderungen mit fesselndem Storytelling». Moderator ist Jochen Stutzky.