Neue Erkenntnisse im Fall Maddie nähren die Hoffnung auf eine späte Klärung - sie führen aber auch zu Berichten, denen die Eltern des Mädchens entschieden widersprechen.

Am Dienstag dementierten sie britische Medienberichte, wonach ihnen in einem Schreiben deutscher Ermittler der Tod ihrer Tochter als bewiesen dargestellt wurde. Dies sei falsch, teilten Kate und Gerry McCann auf ihrer Website mit. „Wie viele andere unbewiesene Berichte in den Medien, hat das bei Freunden und Familie unnötige Besorgnis verursacht und unser Leben ein weiteres Mal durcheinandergebracht“, schrieben die Eltern in ihrem Statement.

Im Fall der seit mehr als 13 Jahren verschwundenen Maddie hatten deutsche Ermittler erneut Kontakt zu ihrer Familie in Großbritannien aufgenommen. „Wir haben den Eltern noch einmal geschrieben“, sagte Staatsanwalt Hans Christian Wolters in Braunschweig. Die Anklagebehörde werde sich zum Inhalt des Schreibens jedoch nicht äußern.

Verdächtiger will Reststrafe aussetzen lassen

Das damals dreijährige britische Mädchen, Madeleine McCann, verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage im portugiesischen Praia da Luz. Mehr als 13 Jahre später teilten das Bundeskriminalamt (BKA) und die Staatsanwaltschaft Braunschweig Anfang Juni überraschend mit, dass ein wegen anderer Delikte inhaftierter 43-jähriger Deutscher unter Mordverdacht stehe.

Der in Kiel inhaftierte Verdächtige hat unterdessen beantragt, dass der Rest seiner Freiheitsstrafe für eine andere Tat zur Bewährung ausgesetzt wird. Wie das Kieler Landgericht am Dienstag mitteilte, hält sich die Strafvollstreckungskammer aber nicht für zuständig und wies den Antrag zurück nach Braunschweig. Demnach hatte sich das Landgericht dort schon mal mit der Frage befasst, als der Mann in Wolfenbüttel inhaftiert war.

Für die Polizei in Großbritannien gilt Maddie weiterhin als vermisst. Die Annahme der deutschen Ermittler, dass sie nicht mehr am Leben ist, hatte dort viel Aufsehen und Verwirrung hervorgerufen. Zahlreiche Medien hatten daraufhin spekuliert, in Deutschland müssten eindeutige Beweise für Madeleines Tod vorliegen.