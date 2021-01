In einem thailändischen Nationalpark sind spektakuläre Aufnahmen des vom Aussterben bedrohten Siam-Krokodils gelungen. Die Fotos, die der Kaeng-Krachan-Nationalpark jetzt veröffentlichte, entstanden, als ein Exemplar des Drei-Meter-Reptils ins Visier einer automatischen Kamera tappte. Die Aufnahmen gelangen, als es im Dezember in dem Park an der Grenze zu Myanmar an einer Uferböschung in der Sonne lag. Es ist erst das zweite Mal in zehn Jahren, dass im Kaeng-Krachan-Nationalpark ein Siam-Krokodil beobachtet wurde.

Haut wird für Haut Gürtel, Schuhe und Luxus-Handtaschen verwendet

Früher waren die Süßwasser-Krokodile in Südostasien weit verbreitet. Heute wird die Art jedoch von der Weltnaturschutzunion (IUCN) als hochgradig vom Aussterben bedroht betrachtet und steht auf deren Roter Liste. Die Leitung des Kaeng-Krachan-Nationalparks geht davon aus, dass es in freier Wildbahn nur noch rund 20 Exemplare des Siam-Krokodils gibt.

Das Siam-Krokodil sei ein Räuber, es sei aber zugleich eines der ersten Opfer der Schäden, die von Menschen in der Natur angerichtet würden, sagte Manoon Prewsoongnern von der Parkverwaltung. Wilddiebe stellen dem Siam-Krokodil nach, um aus seiner Haut Gürtel, Schuhe und Luxus-Handtaschen anzufertigen.