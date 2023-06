Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn in Spanien im Februar die Jagdsaison endet, beginnt das Leiden der Jagdhunde. Viele Vierbeiner werden einfach ausgesetzt – häufig in einem erbärmlichen körperlichen Zustand. Tierschützer kämpfen dagegen an.

Das Tierheim im spanischen Cordoba ist voll mit Jagdhunden, die von ihren Besitzern ausgesetzt wurden. In den Zwingern befinden sich auffallend viele Galgos, auch Windhunde genannt. Die meisten