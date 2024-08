Japan ist eines der am stärksten von Erdbeben gefährdeten Länder der Welt. Jetzt bebt im Südwesten erneut die Erde. Das Risiko eines Mega-Bebens ist laut Experten nun gestiegen.

Tokio (dpa) - Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat den Südwesten Japans erschüttert. Nach einer entsprechenden Warnung der Meteorologischen Behörde wurden Flutwellen von bis zu einem Meter Höhe an der Küste der südwestlichen Hauptinsel Kyushu registriert. Berichte über Opfer oder größere Schäden gab es zunächst nicht.

Die Behörde gab jedoch eine Warnung heraus, wonach die Risiken eines Mega-Bebens im sogenannten Nan­kai-Gra­ben nun höher als üblich seien. Dabei handelt es sich um einen Tiefseegraben, der sich vor der Küs­te des fernöstlichen Inselreiches über etwa 900 Kilometer von der Prä­fek­tur Shi­zuoka auf der Haupt­in­sel Hons­hu - wo auch die Hauptstadt Tokio liegt - bis nach Kyus­hu erstreckt.

Immer wie­der hat die Erde in dieser Region gebebt, zuletzt 1946. Heute wür­de ein Mega-Beben im Nankai-Graben und ein nach­fol­gen­der Tsu­na­mi einen ver­hee­ren­den Scha­den in dem Inselreich anrichten. Im Januar hatte der Erdbebenforschungsausschuss der Regierung eine 70- bis 80-prozentige Wahrscheinlichkeit prognostiziert, dass sich in der Nähe des Nankai-Grabens in den nächsten 30 Jahren ein Beben der Stärke 8,0 bis 9,0 ereignen wird. Im schlimmsten Fall wären auch Tokio und andere Millionen-Großstädte betroffen.

Nach der Dreifachka­ta­stro­phe vom März 2011, als im Nordosten Japans ein Beben der Stärke 9 einen gewaltigen Tsunami auslöste, der rund 20000 Menschen in den Tod riss und in Fukushima eine Atomkatastrophe zur Folge hatte, legen Japans Seis­mo­lo­gen ihr Augen­merk daher beson­ders auf den Nankai-Graben. Es wird befürchtet, dass die Folgen eines Mega-Bebens in der Zone noch erheblich schlimmer wären als 2011. Das Beben vom Donnerstag ereignete sich in rund 30 Kilometer Tiefe vor der Küste der Präfektur Miyazaki. Der Betrieb von Hochgeschwindigkeitszügen wurde zeitweilig durch die Erschütterung unterbrochen.