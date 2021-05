Ein Grauwal begeistert die Menschen auf Mallorca. Aber er scheint nicht gesund zu sein.

Ein acht Meter langer Grauwal hat sich an die Küste Mallorcas verirrt. Derselbe Wal hat auch schon die Festlandküste Spaniens und Frankreichs besucht. Dabei wurde er auf den Namen „Wally“ getauft. Der Aufruf von Wissenschaftlern, ihn in Ruhe zu lassen, hatte wenig Erfolg. Freizeitkapitäne, Surfer und sogar Schwimmer näherten sich dem Säugetier (unser Bild).

In aller Seelenruhe schwamm das Jungtier zunächst am Strand des Ferienortes Santa Ponça entlang, im Südwesten der Insel. Dann drehte „Wally“ ab und stattete am Freitag der Bucht der Inselhauptstadt Palma einen Besuch ab. Es scheint ihm aber schlecht zu gehen. Er sei abmagert, so Wissenschaftler.

Grauwale verirren sich nur selten ins Mittelmeer. Der letzte Grauwal war im Mittelmeer vor über zehn Jahren gesichtet worden. Dieses Meeressäugetier lebt eigentlich im Pazifik. Ihre Lieblingsnahrung: Krebse, Würmer und Weichtiere, die am Meeresgrund im Bodensediment leben.