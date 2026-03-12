Nachwuchs bei den Osbournes: Jack Osbourne, Sohn von Heavy-Metal-Sänger Ozzy Osbourne, ist erneut Vater geworden. Das Kind trägt den Namen seines berühmten toten Opas.

Berlin (dpa) - Ozzy Osbournes Sohn Jack ist erneut Vater geworden und hat seine Tochter nach der toten Rocklegende benannt. «Ich stelle euch Ozzy Matilda Osbourne vor», schrieb der 40-Jährige und postete dazu einen kurzen Videoclip in schwarz-weiß von einem schlafenden Baby. «Sie ist perfekt», hieß es in einer Story. Wie das US-Magazin «People» berichtete, ist es das fünfte Kind von Jack Osbourne und das zweite mit seiner Ehefrau Aree.

Ob Osbournes jüngste Tochter in die Fußstapfen ihres Großvaters treten wird? Der Black-Sabbath-Frontmann hatte im Juli 2025 in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes großes Konzert gegeben. Osbourne wirkte bereits schwer gezeichnet und konnte nur sitzend teilnehmen. Gut zwei Wochen später, am 22. Juli, starb er im Alter von 76 Jahren. Jack Osbourne war wie seine Schwester Kelly und seine Eltern Teil der MTV-Serie «The Osbournes».