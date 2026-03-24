Panorama Sohn von Kronprinzessin bleibt nach Prozess in U-Haft

Prozess gegen Marius Borg Hoiby
Nach dem Prozess: Marius Borg Høiby muss in der U-Haft auf das Urteil warten.

Vergangene Woche ging der Prozess gegen Marius Borg Høiby zu Ende. Auf das Urteil muss der Sohn der norwegischen Kronprinzessin in U-Haft warten. Das hat ein Berufungsgericht jetzt bestätigt.

Oslo (dpa) - Nach dem Ende des Vergewaltigungs-Prozesses gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin muss Marius Borg Høiby weiter in Untersuchungshaft auf das Urteil warten. Ein Gericht lehnte seine Berufung gegen eine entsprechende Entscheidung von vor zwei Wochen ab, wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtete.

Anfang März hatte der 29-Jährige die Freilassung aus der U-Haft beantragt. Das zuständige Gericht hatte den Antrag aber mit Verweis «auf die Schwere und den Umfang des Falls sowie die hohe Wiederholungsgefahr» abgewiesen. Dagegen war Høiby in Berufung gegangen.

Bis vergangene Woche stand Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung unter anderem wegen Vergewaltigungs-Vorwürfen vor Gericht. Kurz vor Beginn des Prozesses war er erneut festgenommen worden, weil er gegen ein Kontaktverbot in Bezug auf eine Ex-Freundin verstoßen und sich rücksichtslos verhalten haben soll. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Mit einem Urteil in dem umfangreichen Prozess gegen ihn ist aber erst Anfang Juni zu rechnen.

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