Soap-Urgestein Leirich verlässt «Alles was zählt»

Nach fast 20 Jahren ist Schluss: Silvan-Pierre Leirich verlässt die RTL-Serie «Alles was zählt». Als Patriarch Richard gehörte er einst zu den Gründungsfiguren des Soap-Kosmos.

Köln/Essen (dpa) - Zeitwende im Seifenoper-Universum: Schauspieler Silvan-Pierre Leirich (65) verlässt nach fast 20 Jahren die RTL-Serie «Alles was zählt». Fans kennen ihn seit dem Start des Formats in der Rolle des mächtigen Patriarchen Richard Steinkamp. Diese Zeit neigt sich nun dem Ende entgegen.

«Das ist natürlich auch schmerzhaft, dieser Abschied», sagte Leirich sichtlich bewegt in einem Video, das auf RTL.de veröffentlicht wurde. Zugleich gebe es damit nun «Energie» und «Frische», sich ganz neuen Projekten zu widmen. «Nach fast 20 Jahren ist es absolut nachvollziehbar, dass unser großartiger Kollege sich auch außerhalb unserer Serie nochmal kreativ austoben möchte», teilte Produzent Guido Reinhard mit. «Silvans Entscheidung verstehen und respektieren wir.»

Rückschläge immer inklusive

Leirich, geboren in Hannover, war seit dem Start von «Alles was zählt» im Jahr 2006 dabei und galt als einer der Stars des Formats. Seine Figur Richard Steinkamp war ein sogenannter Selfmade-Man - aus sehr einfachen Verhältnissen kommend, gründete er zusammen mit seiner Frau Simone (Tatjana Clasing) aus dem Nichts die Firma «Steinkamp Sport & Wellness» in Essen. Krisen und Rückschläge waren auf dem Weg zum Imperium dabei natürlich immer inkludiert.

Vor allem in der jüngeren Vergangenheit hatte Richard mit allerhand Problemen zu kämpfen. 2020 überlebte er nur knapp einen schweren Autounfall, 2025 brannte die berühmte Serien-Eishalle, kurz darauf erlitt er einen Herzinfarkt.

Leirich soll nach Angaben von RTL.de am 30. April zum letzten Mal auf dem Streamingportal RTL+ als Richard Steinkamp zu sehen sein. Am 7. Mai läuft die Folge zur gewohnten Zeit um 19.05 Uhr dann im TV. Die Serie wird in Köln produziert.