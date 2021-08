Das Leben ist schwierig. Doch wie begegnet man den großen Herausforderungen für die Psyche? Wie bewältigt man Fehler, Stress oder Liebeskummer? Wir haben den Stuttgarter Psychologen Matthias Hammer mit sieben Alltagsproblemen konfrontiert.

1. Wie schaffe ich es, in meiner Freizeit nicht an die Arbeit zu denken?

Wenn Sie in Ihrer Freizeit laufend Arbeits-E-Mails erhalten, zu jeder Zeit erreichbar sein wollen, wenn Arbeitsunterlagen in der ganzen Wohnung verstreut sind, können Sie sich gut vorstellen, womit Sie gedanklich beschäftigt sind. Unser Gehirn kann umso leichter abschalten, je weniger Reize uns in der Freizeit an die Arbeit erinnern. Deshalb ist es leichter, wenn Arbeit und Wohnen getrennt sind. Bei Arbeit im Homeoffice wäre es hilfreich, einen definierten Arbeitsplatz zu haben. In der Freizeit ist es wichtig, die eigene Umgebung so zu gestalten, dass möglichst wenig Reize an die Arbeit erinnern. Umgekehrt sollten wir Reize, die wir mit Freizeit und Erholung verbinden, groß und sichtbar machen. Wenn wir gerne im Garten arbeiten, sollten die Gartenhandschuhe und Geräte gut sichtbar und leicht verfügbar platziert sein. Eine Freizeitaktivität, die uns fordert, ist natürlich besser, als passiv vor dem Fernseher abzuhängen. Je mehr unser Gehirn bei einem Hobby aktiv sein muss oder sinnliche Eindrücke bekommt, etwa beim Radfahren in der Natur, desto weniger mentaler Raum ist da für andere Themen.

2. Wie habe ich Spaß, auch wenn ich Sorgen habe?

Wenn wir uns Sorgen machen, sind wir oft wie in einem Gedankentunnel gefangen. Wir kreisen und kreisen. Wir kommen gar nicht auf die Idee, etwas zu unternehmen, das uns guttut. Dann sollten wir uns bewusste Auszeiten nehmen und uns etwas gönnen, das uns gut tut. Für den einen ist es Spazierengehen mit dem Hund, für den anderen ein Buch lesen oder Freunde treffen. Wichtig ist, dass es uns am Herzen liegt, dass es uns etwas bedeutet. Die meisten positiven Gefühle sind Rückmeldegefühle, das heißt, die Gefühle signalisieren mir: Du machst gerade das, was dir am Herzen liegt. So sollte jeder für sich herausfinden, was ihr oder ihm Freude bereitet.

3. Was tue ich gegen Liebeskummer?

Liebeskummer ist für uns gar nicht so einfach auszuhalten. Wenn wir in einen Menschen verliebt sind und dieser Mensch erwidert die Zuneigung, sind wir auf Wolke 7. Wenn die Zuneigung aber nicht erwidert wird, dann kann das kränkend oder auch peinlich sein. Wenn wir für einen Menschen, der uns wichtig ist, überhaupt nicht wichtig sind, dann trifft diese Zurückweisung uns sehr tief. Unser Selbstwertgefühl steht auf dem Spiel. Manche Menschen können dies leichter wegstecken, anderen fällt es deutlich schwerer. Wichtig ist es, darüber zu reden, mit Menschen, die uns wertschätzen und verständnisvoll sind. Wir sollten unsere Gefühle von Trauer, Enttäuschung oder auch Wut spüren und zulassen. Es ist auch wichtig, es anzunehmen, wenn der andere unsere Zuneigung nicht erwidert. Wir sollten der Realität ins Auge sehen, auch wenn es schmerzhaft ist. Wir sollten den Menschen, der uns Liebeskummer bereitet, nicht mehr mit den Augen der Verliebtheit sehen, sondern als realen Menschen mit Licht- und Schattenseiten. Wir sollten uns dann nicht zurückziehen und in Fantasien schwelgen, sondern aktiv unser Leben weiterleben. Wenn uns dies gelingt, heilt die Zeit unsere Wunden von selbst.

4. Wie verzeihe ich mir selbst Fehler?

Was würden Sie zu Ihrer besten Freundin sagen, wenn sie einen Fehler begangen hätte? Vermutlich würden Sie versuchen, sie zu trösten, ihr Mut zusprechen und gut zureden. Oft gehen wir mit uns selbst viel härter ins Gericht als mit anderen Menschen. Wir sollten lernen, uns selbst mit einer inneren Freundlichkeit und Großzügigkeit zu begegnen. Verzeihen heißt nicht, dass ich vergessen sollte, was vorgefallen ist. Wer viel falsch macht, lernt viel. Es ist wichtig, dass wir aus unseren Fehlern lernen, wir sollten aber darauf verzichten, sie uns selbst immer wieder vorzuwerfen und uns dafür hart zu kritisieren. Wenn wir uns nicht verzeihen, ketten wir uns innerlich an den Fehler, den wir gemacht haben, und bleiben stecken. Verzeihen hat auch etwas mit Annehmen zu tun: Ich nehme mich und die Situation an, auch wenn ich mir es anders gewünscht hätte. Ich akzeptiere es, so wie es gelaufen ist, auch wenn ich es nicht toll finde.

5. Wie werde ich gelassener?

Da fällt mir immer wieder das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr ein, von dem auch nichtreligiöse Menschen viel lernen können: „Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“ Interessant ist, dass als Erstes das Annehmen benannt wird. Wie viel Energie wird häufig in den Kampf gesteckt gegen Gefühle, körperliche Beschwerden oder Lebensbedingungen, die wir nur wenig beeinflussen können. Wenn wir aufhören, gegen Dinge zu kämpfen, die wir nicht beeinflussen können, trägt dies zu Gelassenheit bei. Wir sollten allerdings auch die Dinge in unserem Leben angehen, die wir ändern können. Ich muss nicht annehmen, dass ich zu viel rauche, trinke oder esse. Das sind alles Verhaltensweisen, die unter unserer Kontrolle stehen. Und diese Unterscheidung zwischen bewusster Annahme und engagierter Veränderung hat etwas mit Gelassenheit zu tun.

6. Wie bleibe ich positiv, auch wenn jeden Tag die Welt unterzugehen scheint?

Ich bin kein Vertreter des positiven Denkens. Ich glaube auch nicht, dass wir uns schwierige Erfahrungen schönreden sollten. Wenn wir traurig sind, weil wir einen Verlust erlebt haben, dann sind wir traurig. Wenn wir eine herbe Enttäuschung erfahren haben, dann sind wir enttäuscht. In Coronazeiten müssen wir viele Enttäuschungen verkraften, weil vieles nicht mehr geht oder nur eingeschränkt möglich ist. Gleichzeitig erleben wir täglich viele schöne Dinge. Wir sollten uns diese positiven Alltagserfahrungen bewusst machen. Bei mir musste kürzlich eine geplante Operation durchgeführt werden. Danach war ich sehr geschwächt, und gleichzeitig habe ich mich darüber gefreut, wieder die ersten Schritte zu gehen. Ich habe das Sitzen in der Sonne besonders genossen, das frische Brötchen mit Kirschmarmelade hat göttlich geschmeckt. Wir sollten uns öffnen für diese Minierlebnisse im Alltag. Oder sie bewusst suchen. Halten Sie einen Moment inne und fragen Sie sich, was Sie heute Positives erlebt haben. Wer war heute freundlich zu Ihnen? Wann haben Sie gelächelt? Was lief einfach richtig gut? Was haben Sie Leckeres gegessen? Gab es eine Umarmung, eine Kinderstimme, eine Blume im Garten oder ein Schmetterling, die Ihr Herz berührt und geöffnet haben? Wir erfahren im Leben Ablehnung und Liebe, Angst und Geborgenheit. Es geht darum, beide Wahrheiten zu erleben.

7. Wie akzeptiere ich, dass ich auch mal verliere?

Hinfallen, verlieren, scheitern gehört zu jedem Lernprozess dazu. Versuchen Sie sich bitte daran zu erinnern, wie ein Kind laufen lernt. Vielleicht haben Sie das schon mal beobachtet. Wie oft ein Kind sich mühevoll aufrichtet, wieder hinfällt und sich wieder irgendwo festhält und mit wackligen Knien versucht zu stehen. Wie viel Anstrengung und wie viele Niederlagen erforderlich sind, um das Gehen zu lernen. Ein Kind hat einen Vorteil: Es ist noch so jung, es kann sich noch nicht selbst kritisieren. Es kann nicht zu sich selbst sagen: „Du Versager, bist schon wieder hingefallen. Das schaffst du nie.“ Es kann nicht an sich selbst zweifeln. Verlieren ist an sich schmerzhaft genug, aber das eigentliche Leiden entsteht durch unsere Selbstkritik. Wenn wir freundlich mit uns in der Niederlage umgehen, dann gelingt es uns, besser damit umzugehen.

