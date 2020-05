Ein Paar ausgelatschte Sportschuhe von Michael Jordan haben bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Die „Nike Air Jordan 1S“-Sneakers der Basketball-Legende wurden für 560.000 Dollar (rund 517.000 Euro) versteigert, ein Weltrekord für ein Paar Turnschuhe, wie das Auktionshaus Sotheby’s bekannt gab. Es war fast das Vierfache des Schätzpreises von 150.000 Dollar. Der Käufer will anonym bleiben.

Den bisherigen Rekordpreis für ein Paar Turnschuhe erzielte Sotheby’s in New York im vorigen Jahr, als der kanadische Sammler Miles Nadal für einen „Moon Shoe“ der Firma Nike, der um das Jahr 1972 gefertigt wurde, mehr als 430.000 Dollar zahlte.

Bei dem jetzt versteigerten „Nike Air Jordan 1S“ handelt es sich um den ersten Schuh, den der heute 57-Jährige Jordan 1985 gemeinsam mit Nike entwickelte. Seitdem entwarfen Jordan und viele andere Sportstars weltweit immer wieder mit großem Erfolg Schuhe und andere Sportartikel.

Jordan trug die am Sonntag versteigerten rot-weiß-schwarzen Sneaker mit roten Schnürsenkeln als Spieler der Chicago Bulls bei mehreren NBA-Spielen. Sie wurden für den Star maßangefertigt; der rechte Schuh ist etwas größer als der linke. Einer der Schuhe trägt Jordans Unterschrift.

Die Sportschuhe waren seit 2012 im Besitz des Sammlers Jordan Geller, der sie zur Auktion freigegeben hatte. Derzeit rückt die zehnteilige Doku-Serie „The Last Dance“ den Sportler, der als bester Basketballer aller Zeiten gilt, wieder ins Rampenlicht. Die neue Dokumentation über Jordan und dessen letzte Saison bei den Chicago Bulls läuft beim US-Sportsender ESPN und dem Streamingdienst Netflix.