Als Pädagoge vor der Kamera möchte er kein Sozialarbeiter sein: Simon Böer steigt bei «Der Lehrer» ein.

Köln (dpa) - Nach dem angekündigten Ausstieg von Schauspieler Hendrik Duryn (52) in der Serie «Der Lehrer» steht sein Nachfolger an Tafelschwamm und Kreide fest: Simon Böer (45, «Professor T.») wird neuer Hauptdarsteller des RTL-Formats.

Er schlüpft dafür in die Rolle des Mathe- und Physiklehrers David Ritter, wie der Sender am Montag mitteilte. Statt auf Intuition setze der neue Pädagoge an der Georg-Schwerthoff-Gesamtschule auf Logik: «Nicht Sozialarbeiter, sondern Wissensvermittler will er sein.» Der Neue löse die Probleme seiner Schüler nun anders als sein Vorgänger.

«Schule war mir immer schon ein Herzensthema. Es geht hier um viel mehr als um bloße Wissensvermittlung - auch wenn meine Figur, David Ritter, das erstmal anders sieht», erklärte Böer. Der gebürtige Bonner war schon in vielen TV-Produktionen zu sehen, darunter im «Tatort» oder bei «Jenny - echt gerecht».

Sein Vorgänger Hendrik Duryn hatte mehr als zehn Jahre lang die Titelrolle des lässig-coolen Kölner Pädagogen Stefan Vollmer gespielt. Mit der neunten Staffel verabschiedet er sich nun.

© dpa-infocom, dpa:201005-99-832281/2