In vielen Städten fällt das offizielle Feuerwerk an Silvester aus. In Sydney aber hält man daran fest. Und doch ist alles anders.

Sydney (dpa) - Die australische Metropole Sydney wird das Neue Jahr trotz der Corona-Pandemie mit dem weltbekannten Feuerwerk an der Harbour Bridge begrüßen. Allerdings dürfen sich keine Zuschauer dazu am Hafen einfinden - und das Spektakel wird kleiner als gewohnt ausfallen.

„Meine dringende Botschaft an jedermann in Sydney lautet dieses Jahr, das Feuerwerk im Fernsehen anzuschauen“, sagte Gladys Berejiklian, die Premierministerin des Bundesstaates New South Wales. Das sei angesichts der Corona-Pandemie der sicherste Weg. Sydney ist die Hauptstadt von New South Wales.

Das Feuerwerk soll demnach zwar von der Harbour Bridge gezündet werden, aber lediglich sieben Minuten andauern. Dafür soll die Innenstadt weitgehend abgesperrt werden. Ursprünglich sollten Feuerwehrleute, die Anfang des Jahres gegen die verheerenden Buschbrände angekämpft hatten, sowie medizinisches Personal und Rettungseinheiten für ihren Einsatz mit exklusiven Aussichtsplätzen auf das Feuerwerk am Hafen belohnt werden. Auch das fällt nun weg, soll aber möglichst 2021/22 nachgeholt werden.

In Australien ist derzeit Sommerzeit. An den Northern Beaches, den nördlichen Küstengebieten Sydneys einschließlich der dortigen Strände, waren zuletzt Dutzende Corona-Infektionsfälle aufgetreten. Das Feuerwerk in der Hafenmetropole gehört zu den frühesten weltweit, mit denen das Neue Jahr begrüßt wird.

© dpa-infocom, dpa:201228-99-829534/4