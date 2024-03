Für Barbara Schöneberger findet Moderator Florian Silbereisen lobende Worte. Sie hat es jedoch auch schon geschafft, ihn zu schockieren.

Berlin (dpa) - Moderator und Fernsehliebling Florian Silbereisen hält große Stücke auf seine Kollegin Barbara Schöneberger. Sie sei für ihn «die absolute Königin der Unterhaltung», sagte Silbereisen (42) der «Superillu».

«Sie ist so schnell im Kopf, so unfassbar witzig, spontan und wortgewandt», erklärte er. Zudem habe sie ein «unglaubliches Gespür für die jeweilige Situation und kann so jederzeit das Tempo steuern, um die Spannungsbögen einer Show zu erhalten.»

Schönebeger (50) moderiert die Show «Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen», die bereits aufgezeichnet wurde und am 16. März (Das Erste/20.15 Uhr) ausgestrahlt wird. Damit wurde der Entertainer in seiner eigenen Sendung in der «Feste»-Reihe zu dessen 20. Jubiläum überrascht. «Als Barbara plötzlich ohne jede Vorwarnung vor mir stand, war das für mich im ersten Moment wie ein Schock», sagte Silbereisen.

Zu der Showreihe im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste zählen mehrere Silbereisen-Musiksendungen, zum Beispiel «Das Adventsfest der 100.000 Lichter». In den Shows treten viele Schlagerstars auf. Der MDR hat unter den ARD-Anstalten die Federführung für diesen Unterhaltungsbereich.