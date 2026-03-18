Prominente testen ihr Musikgedächtnis: In der neuen RTL-Show «Hitster» geht es um Songs und Erinnerungen. Nun gibt es auch einen Moderator und einen Sendeplatz für die TV-Adaption des Partyspiels.

Köln (dpa) - RTL bringt ein bekanntes Partyspiel ins Fernsehen - und hat nun auch den Gastgeber enthüllt: Moderator Elton (54, «1,2 oder 3») wird durch die TV-Umsetzung von «Hitster» führen. Das gab der Sender zusammen mit dem Starttermin des neuen Formats bekannt. Die erste Folge soll am 12. April, einem Sonntag, um 19.05 Uhr zu sehen sein (eine Woche vorab auf RTL+).

«Hitster» ist bislang als Gesellschaftsspiel bekannt. Im Kern geht es darum, bekannte Songs einigermaßen korrekt in der Musikgeschichte zu verorten. Das Prinzip soll auch in der TV-Version erhalten bleiben. Prominente müssen ihr Musikgedächtnis bemühen und Lieder aus den vergangenen Jahrzehnten auf einer Zeitleiste einordnen. Zu gewinnen gibt es 10.000 Euro für einen guten Zweck. RTL hatte im vergangenen Jahr angekündigt, an einer Fernseh-Umsetzung des Spiels zu arbeiten.

Musikgeschichte meets «Let's Dance»

Als Prominente sind in der Show unter anderem Angelo und Gabriel Kelly, Evelyn Burdecki, Andrea Kiewel, Jeanette Biedermann, Hans Sigl, Yvonne Catterfeld sowie das «Let's Dance»-Duo Joachim Llambi und Daniel Hartwich dabei. Zudem sind Überraschungsbesuche von bekannten Musikern geplant - etwa von Nik Kershaw und der Pop-Band Right Said Fred.

Elton beteuerte, dass er «Hitster» wirklich liebe. «Man muss hier eigentlich nichts wissen. Nicht, wie die Songs heißen. Nicht, wer sie gesungen hat», erklärte er. «Alles Wurst. Man muss sich nur an sein eigenes Leben erinnern. Und genau deshalb werden wir hier großartige Geschichten hören.»

Für den Moderator ist es der nächste Job bei RTL - zuletzt war er unter anderem in «Die Unzerquizbaren» zusammen mit seinem langjährigen Kompagnon Stefan Raab zu sehen.