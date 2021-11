Der französische Fußballstar Karim Benzema ist wegen Beteiligung an einem Erpressungsversuch zu einem Jahr Haft auf Bewährung und 75.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Versailles sah es als erwiesen an, dass der 33-Jährige 2015 in die versuchte Erpressung seines damaligen Kollegen in der Nationalmannschaft, Mathieu Valbuena, verwickelt war. Seine Anwälte kündigten an, in Berufung zu gehen.

Benzema war nicht zur Urteilsverkündung gekommen und hatte auch nicht an der Gerichtsverhandlung teilgenommen. In der sogenannten Sextape-Affäre ging es um ein Video mit sexuellem Inhalt, das vom Mobiltelefon seines Mannschaftskollegen Mathieu Valbuena stammte.

„Freundschaftlicher Rat“

Neben Benzema wurden vier weitere Männer zu Haftstrafen zwischen 15 Monaten und zweieinhalb Jahren verurteilt, die den Erpressungsversuch eingefädelt hatten. Einer von ihnen hatte das Video bei einem Datentransfer zu einem neuen Telefon entdeckt und behalten. Sie drohten Valbuena mit der Veröffentlichung des Videos, um Geld zu erpressen.

Benzema hatte sich mit Valbuena getroffen und ihm nahegelegt, sich an eine „Vertrauensperson“ zu wenden. Er betonte, dass dies lediglich „ein freundschaftlicher Rat“ gewesen sei. Die Richter hingegen urteilten, dass Benzema „keinerlei Wohlwollen“ gegenüber Valbuena gezeigt, sondern vielmehr „aufgeregt und mit Begeisterung“ gehandelt habe.

Überraschende Nominierung

Das Urteil geht über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die lediglich zehn Monate Haft auf Bewährung gefordert hatte. Sie hatte während des Prozesses darauf verwiesen, dass der Nationalspieler ein Image vermittle und moralische Werte verkörpere.

„Ich hatte Angst um meine Sportlerkarriere in der Nationalmannschaft. Ich wusste, wenn das Video herauskommt, würde es für mich schwierig, in der Nationalmannschaft zu bleiben“, hatte Valbuena vor Gericht ausgesagt. „Ich habe mich bedroht gefühlt“, erklärte er. Er habe niemals zahlen wollen.

Benzema und Valbuena wurden in der Folge der Affäre vorerst nicht mehr für die französische Nationalmannschaft aufgestellt. Im Mai änderte Nationaltrainer Didier Deschamps seine Haltung und nominierte den Stürmer von Real Madrid überraschend für die EM. Valbuena wurde bislang nicht wieder nominiert.