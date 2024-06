Als genialer Chirurg McDreamy eroberte Patrick Dempsey Millionen Frauenherzen. In seinem neuen Serien-Projekt fließt auch viel Blut - aber nicht auf dem OP-Tisch.

Berlin (dpa) - Der aus der Krankenhausserie «Grey's Anatomy» bekannte US-Schauspieler Patrick Dempsey (58) wird in einem neuen Ableger der Krimiserie «Dexter» mitspielen. Das gab der Streamingdienst Paramount+ bekannt. Dempsey, den das US-Magazin «People» im vergangenen Jahr zum «Sexiest Man Alive» bestimmt hat, wird demnach im Spin-off «Dexter: Original Sin» mitwirken.

Er soll dort die Rolle des Aaron Spencer, Captain der Miami Metro Mordkommission, übernehmen. Dempsey ist vor allem mit seiner Rolle als Dr. Derek Shepherd, alias McDreamy, in der ABC-Serie «Grey's Anatomy» populär geworden.

In der neuen zehnteiligen Thrillerserie spielt Patrick Gibson («Shadow and Bone») die Hauptrolle des Dexter Morgan. Golden-Globe-Gewinner Christian Slater («Mr. Robot») stellt Harry Morgan dar, Dexters Adoptivvater und Ermittler der Mordkommission. Molly Brown («Senior Year») verkörpert Dexters jüngere Schwester Debra Morgan. In weiteren Rollen werden James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu und Reno Wilson im Prequel zu sehen sein.

«Dexter: Original Sin» spielt im Jahr 1991 in Miami – und damit 15 Jahre vor der Serie «Dexter», mit welcher der Sender Showtime in den Nullerjahren einen weltweiten Hit landete. Damals verkörperte Michael C. Hall die Hauptfigur Dexter Morgan. Das Prequel folgt Dexter auf seinem Weg vom Studenten zum Serienmörder, der Gewaltopfer rächt. «Da er seinen blutrünstigen Drang nicht länger ignorieren kann, muss Dexter lernen, ihn zu kontrollieren», fasst Paramount+ zusammen. «Unter der Aufsicht seines Vaters Harry übernimmt er einen Kodex, der ihm helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, ohne ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu geraten. Dies ist eine besondere Herausforderung für den jungen Dexter, als er ein forensisches Praktikum im Miami Metro Police Department beginnt.»