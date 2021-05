Am Feldberg im Schwarzwald hat eine Jägerin einen Wolf beobachtet, der ein Reh jagt, und diese Szene gefilmt. Warum das ein besonderes Naturschauspiel ist, erklärt der Leiter des zuständigen Forstbezirks.

Die Jägerin hat den jagenden Wolf von einem Hochsitz in den Hochlagen des Feldbergs auf der Gemarkung Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) beobachtet. „Man sieht beide Akteure auf dem Video, den Wolf und das Reh – das ist das Besondere daran“, erklärt Hans-Ulrich Hayn, Leiter des zuständigen Forstbezirks Hochschwarzwald. „Das ist ein Wahnsinnszufall, denn normalerweise spielt sich so etwas nur in der Nacht ab beziehungsweise im Verborgenen irgendwo im Wald.“

Zunächst sei ein Reh, genauer gesagt ein Schmalreh (ein etwa ein Jahr altes Tier), schnell über eine Schneise im Wald in einen Bestand aus Fichten gelaufen. „Dort war es für die Jägerin erst mal unsichtbar“, schildert Hayn. Später sei ein Wolf auf die Schneise gekommen: Er habe dort verharrt und das Reh gewittert. Nachdem der Wolf dort zu lange stand, sei das Reh weggesprungen, was der Wolf wiederum gehört und die Verfolgung aufgenommen habe. Die Fluchtsprünge des Rehs kann man auf dem Video sehen.

„Erstaunlich ist, wie locker das Reh diesen Wolf austanzt“, sagt der Leiter des Forstbezirks. Die Tiere hätten sich selbst wegen der dicht beieinander stehenden Bäume nicht sehen können, aber das Reh habe sich an Geräuschen orientiert und sei auf diese Weise dem Wolf entkommen. Eine weitere per Video festgehaltene Szene zeige, wie der Wolf die Jagd aufgibt. Die Aufnahmen der Jägerin entstanden bei einer Bürgerjagd. Diese regelmäßig stattfindenden Jagden dienen dazu, die Wildbestände zu regulieren.

Der Wolf ist den Förstern kein Unbekannter, sagt Hayn: „Wir haben über einen längeren Zeitraum klare Anzeichen, die auf einen Wolf hingedeutet haben, feststellen können.“ So seien vor einigen Wochen Wolfsspuren im Schnee gefunden worden. Später sei auch ein totes Reh entdeckt worden, das laut Hayn einem großen Raubtier zum Opfer gefallen sein musste.