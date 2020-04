Der Mond und eine unbezwingbare Felswand: „Sehnsuchtsorte sind für mich Orte, nach denen man Verlangen hat, die man aber gefühlt nicht erreichen kann“, schreibt Barbara Späth aus Maikammer. Auf ihrem Foto sind also gleich zwei Sehnsuchtsorte zu sehen. Aufgenommen hat sie es im Antiatlas-Gebirge, bei der Kleinstadt Tafraoute in Südmarokko. „Das Licht in Marokko ist spektakulär, die Luft meist klar, das Farbspektrum riesig“, schreibt Späth, die das afrikanische Land regelmäßig im Winter mit ihrem Partner bereist. Die beiden haben während ihrer Roadtrips rund 10.000 Aufnahmen in Marokko gemacht, am Meer, in Städten und Dörfern, auf Bergen, in Schluchten, Oasen und Wüsten. Zum Thema Sehnsucht sei die Wahl aber „sofort und ganz klar“ auf das abgebildete Foto gefallen – unabhängig von Corona.

Die Serie