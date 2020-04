Ein kleines Städtchen in Nordrhein-Westfalen, im Westen des Münsterlands und in unmittelbar Nähe der niederländischen Grenze: „Das ist Anholt, meine Heimat“, schreibt RHEINPFALZ-Leser Bernard Heveling aus Ludwigshafen. Die interessantesten Bauwerke seien das 1567 fertiggestellte Rathaus und die Wasserburg (Bild). Deren Ursprünge liegen in einem Wehrbau aus dem 12. Jahrhundert. „In diesem Umfeld habe ich meine Kindheit und Jugendzeit verbracht. Die Sehnsucht zur Heimat war und ist immer da gewesen, wurde aber in diesen Wochen verstärkt. Von meinen ehemaligen Mitschülern erhielt ich eine Einladung zum Klassentreffen des Schuljahrganges 1935. Jetzt bleibt mir nur die große Hoffnung, dass es irgendwann möglich werden wird, meinen Heimatort und meine Klassenkameraden zu besuchen.“

Die Serie