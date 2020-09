Mit weniger als 600.000 Einwohnern ist Wyoming der bevölkerungsärmste Bundesstaat der Vereinigten Staaten.

RHEINPFALZ-Leser Anton Bachtler aus Burrweiler (Kreis Südliche Weinstraße) fährt sein 24 Jahren dorthin: „Alle zwei bis vier Jahre reise ich in das Wind River Reservat. Als ich das erste Mal dahin kam, träumte ich davon, Kontakt zu den echten Amerikanern zu bekommen. Tatsächlich lernte ich auf einem Powwow der Northern Arapahoe mehrere nette Leute kennen. Wir freundeten uns an, der Kontakt hält bis heute. Das Reservat grenzt im Westen an die Rocky Mountains. Dort gibt es noch echte Wildnis. In den Bergen trifft man Elche, Wapiti, Biber, Bären und Adler. Im Reservat beschäftigt man sich mit Pferden, Rindern, Rodeo, Powwow und, wenn man eingeladen wird, mit dem Sundance.“ Nächstes Jahr, schreibt Bachtler weiter, wäre es höchste Zeit, dahin zurückzukehren. „Ob das gelingt, steht noch in den Sternen.“

