Mehr als elf Prozent der Landfläche Islands sind von Gletschern bedeckt. Die größte von ihnen, der Vatnajökull im Südosten der Insel, bedeckt allein fast acht Prozent des Landes; sein Eisvolumen des wird auf 3000 Kubikkilometer geschätzt. Der „Wassergletscher“, so die wörtliche Übersetzung, ist zugleich außerhalb des Polargebiets der größte Gletscher Europas. „Das Bild sollte uns nicht nur Hoffnung geben, bald wieder zu reisen. Es sollte uns auch daran erinnern, was durch den Klimawandel möglicherweise bald nicht mehr in dieser Art vorhanden sein wird“, schreibt RHEINPFALZ-Leser Philipp Schwab, der davon berichtet, dass er Ende 2019 mit einem Kumpel sogar einen 40-stündigen Wochenendtrip nach Island unternahm: „Hoffentlich klappt das Anfang dieses Jahres wieder.“