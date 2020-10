Lady Elliot Island, die südlichste Koralleninsel des Great Barrier Reef vor der Ostküste Australiens , ist für Jasmine Treibel aus Mutterstadt „Natur pur!“ Zwischen September und Dezember brüten auf der Insel mehrere tausend Weißkappennoddis. Die Vögel leben gut im Einklang mit den wenigen Touristen auf dem Eiland, wie die RHEINPFALZ-Leserin weiter berichtet. Um dorthin zu gelangen, fliegt man von der Küste zirka 20 Minuten mit einer kleinen Propellermaschine. „Wir waren über den Jahreswechsel 2019/20 auf Lady Elliot Island und genossen die Zeit sehr. Was für ein Jahresauftakt, am 1. Januar im Great Barrier Reef zu schnorcheln“, schreibt Jasmine Treibel. Die Sonnenstrahlen und das Meer werden ihr am nächsten Neujahrstag fehlen: „Denn leider ist dieses Ziel im Moment – wie so viele andere auch – in weite Ferne gerückt.“

Die Serie