Im warmen Wasser des Indischen Ozeans, vor der Ostküste Afrikas, liegt eine Inselgruppe, die durch den Sklavenhandel und den Anbau teuerer Gewürze Weltruhm erlangte.

Auch heute noch verströmt ihr Name Exotik und fasziniert Urlauber aus aller Welt: Sansibar, ein halbautonomer Teilstaat von Tansania. So sehen das auch Natalie Tröndle und Marco Gasbarri aus Frankenthal: „Es gibt Orte auf der Welt, deren Name allein schon zum träumen einlädt.“ Ihre Gedanke wandern zurzeit zurück zu weißen Sandstränden, dem türkisfarbenen Meer und Kokospalmen. „Hier kann man bei Ebbe Hunderte Meter weit ins flache Meer hineinlaufen und die Einheimischen beobachten, die das flache Meerwasser zum Anbau von Seegras nutzen. Das Gras wird an Schnüren befestigt, die zwischen kleinen Holzpflöcken gespannt sind. Alle zwei Wochen kommen sie aus den Dörfern um das Gras zu entfernen, das zur Herstellung von Medikamenten und Kosmetikartikeln dient“, schreiben sie.

Die Serie

