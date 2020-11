Die antike Stadt Petra mit ihren monumentalen Grabtempeln ist ein faszinierendes Kulturdenkmal.

In den Fels gehauen: Das Schatzhaus des Pharao – arabisch Khazne al-Firaun – ist ein Mausoleum der Nabatäer in der antiken Stadt Petra. Die Ruinenstätte gehört zum Unesco-Weltkulturerbe und ist der größte touristische Schatz Jordaniens. „Für mich bisher der magischste Ort, den ich besucht habe“, sagt RHEINPFALZ-Leserin Sabine Schoppe. „Jordanien hat kein Öl, Jordanien hat Petra – so lautet ein geflügeltes Wort.“ Kurz vor dem ersten Lockdown im Februar hatte die Hobbyfotografin aus Burrweiler noch das Glück, dieses Land bereisen zu können, und kann es nur empfehlen, obwohl es in einer Krisenregion liegt: „Beeindruckende Archäologische Stätten, hilfsbereite und nette Menschen und leckeres levantinisches Essen!“ Sie habe sich dort sehr sicher und wohl gefühlt.

