Vier Täler und ein Gipfel bilden die faszinierende Landschaft des Nationalparks von Ordesa und Monte Perdido, dessen Kalksteinmassiv mit tiefen Schluchten und hohen Steilwänden von der Unesco 1997 zum Welterbe erklärt wurde.

Der Park liegt im Norden Spaniens, in den Pyrenäen von Aragón und erstreckt sich auf einer Fläche von fast 16.000 Hektar. Zu seinen Attraktionen gehören spektakuläre Wasserfälle und einer der schönsten Buchenwälder. RHEINPFALZ-Leser Volker Hopp aus Maxdorf schwärmt besonders vom typischen Pyrenäendorf Torla (im Bild) am Eingang des Ordesa-Tals: „Schon dreimal haben wir auf unseren Wohnmobiltouren durch Nordspanien diesen urigen Ort in einer faszinierenden Gegend besucht“, schreibt er. Buchstäblicher Höhepunkt ist der Monte Perdido, mit 3355 Metern der dritthöchste Berg des Landes.

