Italien und die Schweiz teilen sich den 212,5 Quadratkilometer großen Lago Maggiore.

Der See reicht von der südlichen Alpenkette bis an den westlichen Rand der Poebene und entstand beim Abschmelzen eiszeitlicher Gletscher. „Der Lago Maggiore war unsere erste Auslandsreise mit dem Auto, einem Manta, in den Siebzigern. Seitdem waren wir noch einige Male dort, so beeindruckt waren wir von der Landschaft. Hier kann man schwimmen, wandern, Künstlerorte, Konzerte besuchen und natürlich auch gut essen“, schreiben Elisabeth und Karl-Heinz Hamm aus Hauptstuhl (Landkreis Kaiserslautern). Ihr Bild zeigt die Abendstimmung von Arona am Westufer des Sees: „Nach vielen Jahren hatte es uns wieder an den See gezogen und auch dieses Mal waren wir überwältigt. Egal auf welcher Seeseite man sich befindet, der Lago Maggiore ist immer eine Reise wert. Wir hoffen sehr, dass noch einmal die Möglichkeit besteht, diese Orte zu besuchen.“

Die Serie