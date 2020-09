Austvågøya, Skrova, Gimsøy, Vestvågøy, Flakstadøy, Moskenesøy, Værøy und Røst – so heißen einige der etwa 80 Inseln, die die Lofoten bilden. Bekannt ist die zu Norwegen gehörende Inselgruppe im Nordmeer für hervorragende Angelmöglichkeiten, unberührte Natur und entlegene Fischerdörfchen – kein Wunder bei nur 24.000 Einwohnern. „Die Lofoten gehören mit ihrer einzigartigen Landschaft zu den schönsten Orten die ich je gesehen habe. Blaues Wasser, bunte Holzhäuser und weiße Fischerboote bilden eine filmreife Kulisse“, schreibt RHEINPFALZ-Leserin Rita Volles aus Nerzweiler (Landkreis Kusel). Der Name bedeutet „der Luchsfuß“. Obwohl Lofoten im Norwegischen in der Einzahl steht (Region Lofoten), wird missverständlicherweise im Deutschen die Region oft als „die Lofoten“ bezeichnet.

Die Serie

