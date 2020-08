Seefahrertradition, geschichtsträchtige Architektur und Bäderkultur: Das Ostseebad Wustrow ist tatsächlich aus einem ehemaligen Fischer- und Seefahrerdorf hervorgegangen.

Heute ist die auf der Halbinsel Fischland gelegene Gemeinde vor allem durch den Tourismus geprägt. „Seit vielen Jahren sind wir an Ostern und im Herbst in Wustrow an der Ostsee. Für mich als Hobbyfotograf sind die Sonnenuntergänge tägliche Pflicht. Mit der Kamera auf dem Stativ stehe ich am Strand und nehme einzelne Fotos und Serien vom Sonnenuntergang auf. Dabei hoffe ich auf eine Aufnahme vom ,Grünen Leuchten’“, schreibt RHEINPFALZ-Leser Herbert Rohmer aus Kaiserslautern. Das „Grünes Leuchten“ ist ein seltenes atmosphärisch-optisches Naturphänomen, das beim Sonnenauf- oder -untergang entsteht und als grüner Schein am oberen Rand der Sonne zu sehen. „Im Herbst ist auch der Kranichzug ein Grund, um mit der Kamera an der Ostsee Urlaub zu machen. Ich bin gespannt, ab wann man wieder frei in Deutschland reisen kann.“

