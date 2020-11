Sonnenaufgang am Ufer des Lago di Atitlan in Panajachel mit Blick auf die umliegenden Vulkane: Seit fast vier Jahrzehnten packen Renate und Jochen Drewelies aus Haßloch im November ihre Rucksäcke und brechen auf in verschiedenste Teile der Erde. Eigentlich wäre dieses Mal eine längere Individualreise durch Zentralamerika geplant gewesen. Was jetzt bleibt, sind die schönen Erinnerungen an die letztjährige Reise durch Guatemala. „Wir durften aktive Vulkane erklimmen, bunte Städte und Märkte in der Bergregion erkunden, durch beeindruckende Tempelruinen auf den Spuren der Mayas wandeln und das undurchdringliche Grün des Dschungels erleben“, schreiben die Backpacker. „Was immer in unseren Gedanken bleibt, ist die Lebensfreude der Einheimischen – egal wie arm oder reich diese sind, wie gut oder schlecht es ihnen geht. Ein wenig dieser Lebensfreude sollten auch wir in uns erhalten, um diese Zeit hoffentlich bald zu überstehen.“

Die Serie