Der Perito-Moreno-Gletscher im Süden von Argentinien kann mit Besonderheiten aufwarten.

Er liegt im Nationalpark „Los Glaciares“ und ist eine der größten Natursehenswürdigkeiten in Patagonien. Der Eisgigant ist 30 Kilometer lang und ragt bis zu 70 Meter über das Wasser des Lago Argentino heraus. Seine Gesamtfläche beträgt zirka 250 Quadratkilometer. Als weltweit nahezu einziger Gletscher wächst er noch – und das täglich. „Von Zeit zu Zeit brechen unter einem ohrenbetäubenden Lärm große Eisstücke ab und stürzen in den See“, schreibt RHEINPFALZ-Leser Hans Jürgen von Blohn aus Herschweiler-Pettersheim. „Das ist ein unvergleichliches Naturschauspiel, das einmalig auf unserer Erde ist.“ Die kiloschweren Eisklötze wirft der nach einem argentinischen Geografen benannte Gletscher mehrfach täglich ab. Größeres sogenanntes Kalben, wenn er bis an die Magellan-Halbinsel vorstößt, den Lago Argentino aufstaut und dann von den Wassermassen durchbrochen wird, kommt in etwa halbjährlichen Abständen vor.

Die Serie