Selbst innerhalb Deutschlands ist reisen zurzeit im Prinzip nicht möglich. Umso größer ist die Sehnsucht nach Orten zum Entspannen. Für RHEINPFALZ-Leser Martin Hirsch aus Frankenthal ist das beispielsweise der Nebelsee im Süden von Mecklenburg-Vorpommern. „Der Nebelsee ist einer von über 1000 Seen der Mecklenburgischen Seenplatte. Viele Seen und Flüsse sind mit Kanälen verbunden, so dass man mit dem Boot bis nach Berlin oder an die Ostsee fahren kann. Ein wunderschönes Gebiet für alle, die gerne Boot fahren, paddeln, schwimmen, spazieren oder wandern.“ Der Nebelsee liegt etwa zehn Kilometer südwestlich der Stadt Mirow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Hirsch berichtet davon, dass er nachts mit dem Boot auf dem See unterwegs gewesen sei und die unzähligen Sterne genossen habe, die sich im glatten Wasser gespiegelt hätten. „Das war ein unvergessliches Erlebnis. Wegen der Klimakrise möchten wir keine Flugreisen oder Kreuzfahrten machen.“

Die Serie

