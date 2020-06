Der japanische Videospielhersteller Sega bringt anlässlich des 60. Firmenjubiläums eine winzige Version ihres Handheld-Klassikers Game Gear heraus. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der „Game Gear Micro“ hat eine Bildschirmdiagonale von gerade einmal 1,15 Zoll und ist lediglich acht Zentimeter breit. Der Winzling soll in vier verschiedenen Farben erhältlich sein, auf jeder Version sind wiederum vier Spiele vorinstalliert, zusätzliche Software kann nicht aufgespielt werden. Das Gerät wird am 6. Oktober für umgerechnet 40 Euro in Japan auf den Markt kommen. Als Set, praktischerweise mit Vergrößerungsglas „Big Window Micro“ sollen die vier Handhelds umgerechnet 200 Euro kosten. Ob der Game Gear Micro auch in den USA und Europa verkauft wird, ist noch nicht bekannt.

Mit dem Game Gear wollte Sega Anfang der 1990er-Jahre Nintendos Game Boy Konkurrenz machen. Trotz technischer Vorteile wie einem Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung konnte er sich jedoch nicht durchsetzen.

Sega hatte für das Firmenjubiläum am 3. Juni eine Überraschung angekündigt. Branchenkenner hatten spekuliert, die Firma wolle an diesem Tag die Übernahme durch das US-Unternehmen Microsoft bekannt geben.