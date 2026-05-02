In einem Massagesalon im zentralchinesischen Lingbao brach am frühen Morgen ein Brand aus. Für sechs Personen kam jede Hilfe zu spät. Die Brandursache ist bislang unklar.

Peking (dpa) - Nach einem Brand in einem Massagesalon im zentralchinesischen Lingbao sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua am frühen Samstagmorgen Ortszeit ausgebrochen. Als die Rettungskräfte zum Unglücksort gelangten, konnten sie insgesamt fünf Menschen unversehrt aus dem Gebäude bergen. Für sechs Opfer, die ebenfalls in dem Massagesalon eingeschlossen waren, kam allerdings jede Hilfe zu spät. Nach gescheiterten Reanimierungsversuchen wurden sie im Krankenhaus für tot erklärt. Die genaue Ursache für den Brand ist bislang unklar.